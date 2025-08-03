Pesawat Latih Jatuh di Bogor, TNI AU: Sebelum Terbang Dicek, Kondisinya Bagus!

JAKARTA – Pesawat latih jatuh di kawasan area pemakaman umum Ciampea, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2025) pagi. Sebelum terbang, pesawat sudah dicek dan dalam kondisi baik.

"Ini masih diselidiki, masih diinvestigasi, kenapa bisa terjadi seperti itu, karena pesawatnya bagus. Sebelum terbang dicek, bagus," ujar Kadispen AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana, Minggu.

Pihaknya masih mendalami penyebab jatuhnya pesawat dengan nomor sayap GT 500/PK 126 tersebut. Ia juga menyampaikan tengah menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan langsung.

"Kita belum bisa memastikan seperti apa. Saya menuju lokasi. Kejadiannya jam 10-an," katanya.

Satu orang dikabarkan meninggal dunia dan satu orang lainnya luka berat. Korban telah dilarikan ke RS Hasan Toto Atang Sanjaya, Kemang, Bogor. Menurut keterangan warga sekitar, pesawat sempat terlihat miring di udara sebelum akhirnya terjatuh di area pemakaman.

(Arief Setyadi )