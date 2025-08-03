Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Korban Tewas Pesawat Latih Jatuh di Bogor Ternyata Mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adriyanto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |13:30 WIB
Korban Tewas Pesawat Latih Jatuh di Bogor Ternyata Mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adriyanto
Korban tewas pesawat latih jatuh di Bogor ternyata Mantan Kadispen AU Marsma Fajar Adriyanto (Foto: Wildan Hidayat/Okezone)
JAKARTA – Pesawat latih bernomor sayap GT 500/PK 126 jatuh di area pemakaman Ciampea, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2025) pagi. Akibat insiden ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia, yakni Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fajar Adriyanto, yang juga merupakan mantan Kadispen AU.

"Satu gugur atas nama Marsma TNI Fajar Adriyanto. Satu lagi pilotnya, Bapak Roni, masih dirawat luka berat. Sampai saat ini masih pemulihan, sudah ditangani," ujar Kadispen AU Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, Minggu (3/8/2025).

Menurutnya, Marsma TNI Fajar sosok yang aktif menerbangkan pesawat FASI. Hingga kini, kronologi dan penyebab jatuhnya pesawat latih tersebut masih dalam proses investigasi.

"Betul, mantan Kadispen. Beliau memang aktif terbang di FASI. Penyebab (jatuhnya pesawat) masih diinvestigasi," katanya.

Diketahui, pesawat latih tersebut dikabarkan jatuh di area pemakaman umum, Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Dalam peristiwa itu, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka berat. Korban luka telah dilarikan ke RS Hasan Toto Atang Sanjaya Kemang, Bogor.

Pesawat latih GT 500/PK 126 tersebut tengah menjalani latihan terbang. Warga sekitar menyebutkan pesawat sempat miring di udara sebelum akhirnya jatuh di area pemakaman warga.

(Arief Setyadi )

      
