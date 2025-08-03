Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Aksi Bela Palestina Desak Mesir-Yordania Buka Akses Bantuan ke Gaza

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |14:30 WIB
Massa Aksi Bela Palestina Desak Mesir-Yordania Buka Akses Bantuan ke Gaza
Aksi Akbar Bela Palestina (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Massa aksi bela Palestina mendesak pemerintah Mesir dan Yordania membuka akses masuk untuk penyaluran bantuan ke Gaza, Palestina. Sebab, sejak ditutupnya pintu masuk bantuan, terjadi krisis kelaparan di wilayah tersebut.

Permintaan ribuan orang itu disampaikan dalam "Aksi Akbar Selamatkan Gaza" yang diinisiasi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025). Dalam aksi tersebut, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, membacakan pernyataan sikap yang diikuti ribuan massa aksi.

"Mendesak dan memohon kepada pemerintah Mesir dan Yordania agar segera membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan," ucap KH Cholil Nafis, disambut seruan massa.

Massa aksi juga mengutuk keras genosida yang terjadi di Gaza berupa pembantaian massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa. Mereka berharap para pemimpin negara Islam mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestina.

"Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, serta pemimpin negara-negara lainnya yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan untuk segera mengambil langkah konkret secepatnya dalam menghentikan pembantaian serta penggunaan kelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza," lanjut Cholil.

Selain itu, massa aksi juga meminta Presiden Prabowo Subianto bertindak memimpin seruan global untuk menghentikan krisis kelaparan di Gaza.

"Serta mendorong terwujudnya kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina sebagaimana amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945: penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tegasnya.

(Arief Setyadi )

      
