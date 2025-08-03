Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Bengkulu Selatan, Tak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |13:53 WIB
Gempa M4,6 Guncang Bengkulu Selatan, Tak Berpotensi Tsunami 
Ilustrasi gempa (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi bermagnitudo 4,6 mengguncang wilayah Bengkulu Selatan, pada Minggu (3/8/2025) pukul 12.34 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan pusat gempa terletak pada koordinat 4,46 Lintang Selatan (LS) dan 102,57 Bujur Timur (BT), atau sekitar 38 kilometer barat daya Bengkulu Selatan, dengan kedalaman 22 kilometer.

“Gempa Mag: 4,6, 03-Aug-2025 12:34:34 WIB, Lok: 4.46 LS, 102.57 BT (38 km Barat Daya Bengkulu Selatan), Kedalaman: 22 Km,” tulis BMKG melalui keterangan resminya.

BMKG menegaskan informasi ini dirilis dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil analisis masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa. Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan dari lembaga resmi, serta tidak terpengaruh oleh isu yang belum jelas kebenarannya.

(Arief Setyadi )

      
