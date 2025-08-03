Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Marsma Fajar Adriyanto, Pilot Jet Tempur F-16 Korban Tewas Pesawat Latih Jatuh di Bogor

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |15:11 WIB
Profil Marsma Fajar Adriyanto, Pilot Jet Tempur F-16 Korban Tewas Pesawat Latih Jatuh di Bogor
Marsma Fajar Adriyanto (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Pesawat PK-S216 yang jatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, menewaskan Marsma TNI Fajar Adriyanto, Minggu (3/8/2025). Diketahui Marsma TNI Fajar merupakan penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon.

Berdasarkan unggahan video Instagram-nya, dirinya terakhir kali terbang dengan F-16 di langit Papua pada 2018.

“(Terakhir terbang F-16) 2018 terbang di Papua di Biak, di Sorong, kemudian ke Raja Ampat sekaligus ada flypass pembentukan Komando Koops 3 dan Korps Armada 3,” ujar Fajar melalui akun Instagram, @fajar_f16.

Dia mengaku, hampir 3.000 jam telah memegang kemudi F-16. “F-16 sendiri hampir 3.000. 2.988 ya, jadi kurang 12 jam lagi,” sambungnya.

Profil 

Halaman:
1 2
      
