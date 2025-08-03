Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa Susulan M6,8 Guncang Rusia, Tak Berdampak Tsunami di RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |15:30 WIB
Breaking News! Gempa Susulan M6,8 Guncang Rusia, Tak Berdampak Tsunami di RI
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pesisir timur Kamchatka, Rusia kembali diguncang gempa pada Minggu 3 Agustus 2025. Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 12.37 WIB.

Hasil analisis parameter update menunjukkan gempa bumi ini memiliki M6,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 50,58° LU; 157,799° BT pada kedalaman 35 km.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka (Kurile-Kamchatka Trench). Gempa ini memiliki mekanisme turun (normal fault).

“Hasil analisis BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia,” tegas Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengimbau masyarakat pesisir di wilayah Indonesia agar tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa tersebut.

Gempa ini merupakan susulan dari gempa utama M8,7 pada Rabu 30 Juli 2025 pukul 06.24 WIB. Hingga 3 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB, berdasarkan hasil monitoring, menunjukkan adanya 426 aktivitas gempabumi susulan (aftershock), dengan magnitudo terbesar M6,9 dan terkecil M4,0.

(Arief Setyadi )

      
