HOME NEWS NASIONAL

Isak Tangis Iringi Kedatangan Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto di Rumah Duka Pancoran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |15:40 WIB
Isak Tangis Iringi Kedatangan Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto di Rumah Duka Pancoran
Jenazah Marsma Fajar Adriyanto tiba di rumah duka (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Jenazah eks Kadispen AU Marsma TNI Fajar Adriyanto tiba di rumah duka, Jalan Triloka XI, Komplek TNI AU, Pancoran, Jakarta Selatan. Fajar meninggal dunia pasca pesawat latih bernomor sayap GT 500 yang dikemudikannya jatuh di Bogor, Jawa Barat. 

Berdasarkan pantauan, jenazah Fajar tiba di rumah duka pada Minggu (3/8/2025) pukul 15.20 WIB. Rumah duka dipenuhi keluarga dan kerabat yang hendak datang melayat. 

Tampak keluarga ikut mengiringi kedatangan jenazah sambil terisak menangis. Jenazah Fajar begitu dikeluarkan dari dalam mobil jenazah, langsung disambut sekitar 6 prajurit TNI. 

Jenazah yang berada di dalam peti mati berwarna putih lantas dibawa masuk ke dalam rumah duka. Tenda terlihat telah didirikan di pelataran rumah duka. Bangku-bangku juga sudah berada di halaman rumah duka yang telah banyak didatangi kerabat hingga rekannya tersebut.

Karangan bunga juga terlihat berdatangan, di antaranya dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa. Belum ada keterangan apa pun terkait kedatangan jenazah Fajar ke rumah duka. 

Petugas TNI juga tampak berjaga di sekitar area rumah duka almarhum. Adapun pesawat latih tersebut dikabarkan jatuh di area pemakaman umum Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu pagi. Ada dua korban, salah satunya Fajar.

Pesawat latih dengan nomor sayap GT 500/PK 126 tersebut tengah berlatih terbang. Warga sekitar menyebutkan, pesawat sempat miring di udara hingga akhirnya terjatuh di area pemakaman warga Kampung Astana.

(Arief Setyadi )

      
