HOME NEWS NASIONAL

Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:03 WIB
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Puing pesawat latih jatuh di Bogor dievakuasi (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR – Pesawat latih yang jatuh di wilayah area tempat pemakaman umum (TPU), Kampung Astana, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dievakuasi. Puing-puing pesawat yang hancur telah dibawa petugas dari lokasi kejadian.

Pantauan iNews Media Group di lokasi, proses evakuasi dimulai dengan melakukan pemotongan beberapa bagian pesawat oleh petugas dari Basarnas dan lainnya. Setelah dipotong, satu per satu bagian dibawa petugas, di antaranya bagian sayap, ekor pesawat, mesin, hingga kemudi pesawat.

Belum diketahui pasti ke mana puing pesawat tersebut akan dibawa petugas. Sementara itu, sejumlah warga yang penasaran masih berada di lokasi kejadian untuk melihat jatuhnya pesawat.

Sebelumnya, pesawat latih dilaporkan terjatuh di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Minggu (3/8/2025) pagi tadi. Pesawat latih tersebut sudah dilakukan pengecekan dan kondisinya bagus.

"Ini masih diselidiki, masih diinvestigasi, kenapa bisa terjadi seperti itu, karena pesawatnya bagus, selesai sebelum terbang dicek, bagus," ujar Kadispen AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana, Minggu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
