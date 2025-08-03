Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:20 WIB
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
Cerita warga detik-detik menegangkan Pesawat Latih jatuh di Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
BOGOR – Pesawat latih jatuh di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesawat tersebut sempat terlihat oleng oleh warga sebelum terjun bebas menghantam tanah.

"Pesawatnya dari Benteng udah oleng, hampir jatuh. Cuma dia mutar ke sana, jatuh di sini," kata petugas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Astana, Ciampea, Bogor, Hidayat, Minggu (3/8/2025).

Kata dia, ketika pesawat jatuh tidak terdengar adanya ledakan. Namun, kondisi pesawat memang mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Enggak (meledak), langsung nyusruk," ungkapnya.

Di lokasi, terdapat dua orang korban, di mana salah satunya meninggal dunia. Sedangkan satu orang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit.

