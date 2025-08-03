Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:31 WIB
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
Dirut KAI Didiek Hartantyo (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat terdapat 80 perjalanan kereta yang harus dibatalkan sejak peristiwa anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat, pada Jumat 1 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, ada dua perjalanan kereta yang dibatalkan pada hari ini, Minggu (3/8/2025).

"Jadi, ada 80 perjalanan yang dibatalkan sejak tanggal 1, 2, dan 3. Yang paling banyak itu tanggal 1, karena kejadian dan kita langsung melakukan mitigasi sehingga harapannya hari ini sudah kembali normal," kata Dirut KAI Didiek Hartantyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu.

Dua kereta yang mengalami pembatalan untuk hari ini yakni KA Malabar relasi Malang–Bandung dan KA Harina relasi Surabaya Pasarturi ke arah Bandung.

"Hari ini masih ada dua. Nah, namun demikian, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, hari ini secara umum perjalanan kereta api sudah normal kembali," ujarnya.

Di samping pembatalan, dia menuturkan terdapat tujuh perjalanan kereta yang mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan jalur.

"Nah hari ini, rekan-rekan semua, kita akan menjalankan 72 kereta dari arah timur, dari Surabaya, dari Malang, dari Madiun, dari Banyuwangi, dari Jember, kemudian dari Yogyakarta, dari Solo, dan dari Semarang, serta Bandung, itu ada 72 perjalanan. Dari 72 perjalanan ini, 65 tepat waktu. Hanya tujuh yang mengalami kelambatan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/525/3066141/kecelakaan-xy14_large.jpg
Breaking News! 4 Orang Tewas Ditabrak Kereta di Karawang, Satu Korban Terseret Sampai Subang  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement