Diluncurkan Besok, Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Targetkan 53 Juta Siswa

JAKARTA – Pemerintah akan segera memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada 4 Agustus 2025. Acara peluncuran ini akan berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah/madrasah/pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.

“Untuk mengakselerasi agar kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi, di tanggal 4 (Agustus) nanti kita akan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis untuk anak sekolah,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Minggu (3/8/2025).

Pada 2025, pemerintah menargetkan 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program CKG Sekolah. Program ini akan menjangkau 282.317 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah, pesantren, serta Sekolah Rakyat.

“Karena Sekolah Rakyat itu adalah sekolah berasrama, jadi kemarin kita mulainya duluan. Kita sudah melakukan Cek Kesehatan Gratis Sekolah Rakyat di 72 sekolah,” ujar Menkes.

Budi menuturkan, hasil awal menunjukkan masalah gigi menjadi keluhan paling umum pada anak-anak, disusul gangguan mata dan anemia. Selain itu, CKG Sekolah juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa, mengingat selama ini deteksi dini terhadap gangguan mental anak masih belum optimal.