Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo

JAKARTA – Eks Kadispen AU Marsma TNI Fajar Adriyanto, meninggal dunia pasca-pesawat latih bernomor sayap GT 500 yang dikemudikannya terjatuh di Bogor, Jawa Barat. Rencananya, jenazah bakal dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur.

"Besok pagi rencana dibawa ke Malang pakai Hercules dan dimakamkan di Probolinggo," ujar mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Nanan Soekarna di rumah duka, Minggu (3/8/2025).

Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Nanan Soekarna, melayat ke rumah duka almarhum Marsma TNI Fajar Adriyanto di Jalan Triloka XI, Komplek TNI AU, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain Nanan, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Fadjar Prasetyo juga turut melayat ke rumah duka almarhum.

Nanan menjelaskan, berdasarkan informasi dari keluarga, rencananya jenazah almarhum bakal dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur, pada Senin, 4 Agustus 2025, esok. Nantinya, jenazah dari rumah duka bakal diterbangkan menggunakan pesawat Hercules.

Jenazah almarhum tiba di rumah duka pada Minggu pukul 15.20 WIB. Rumah duka almarhum Marsma TNI Fajar Adriyanto telah dipenuhi keluarga dan kerabat yang hendak datang melayat. Tampak keluarga almarhum pun mengiringi kedatangan jenazah sambil terisak menangis.