HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Penumpang Lion Air Teriak-Teriak Ada Bom di Pesawat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |18:37 WIB
Kronologi Penumpang Lion Air Teriak-Teriak Ada Bom di Pesawat
Lion Air (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Seorang penumpang viral setelah marah-marah hingga berteriak membawa bom di sebuah kabin penerbangan. Peristiwa itu terjadi pada penerbangan JT-308 rute Soekarno-Hatta–Kualanamu pada Sabtu 2 Agustus 2025. 

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan penerbangan itu menggunakan Boeing 737-9 registrasi PK-LRH dan mengangkut 184 pelanggan. Menurut Danang, seluruh prosedur keberangkatan berjalan normal hingga pesawat mundur dari posisi parkir menuju taxiway.

"Saat posisi pesawat sudah push back, salah satu pelanggan laki-laki berinisial H menyampaikan informasi adanya bom kepada awak kabin," kata Danang, Minggu (2/8/2025).

Awak kabin sempat mengonfirmasi ulang pernyataan tersebut. Namun, saat itu penumpang tetap menyampaikan hal yang sama.

"Karena pernyataan tersebut disampaikan setelah pintu pesawat ditutup dan pesawat mulai bergerak, kejadian ini dikategorikan sebagai RTA (Return to Apron), yaitu prosedur mengembalikan pesawat ke apron untuk pemeriksaan lebih lanjut," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
