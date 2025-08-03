Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga

JAKARTA – Kadispen AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana memastikan, jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adriyanto yang gugur saat tengah melakukan training penerbangan di Bogor, Jawa Barat,akan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga.

"Dari Malang akan melanjutkan perjalanan dengan jalan darat, dimakamkan di pemakaman keluarga di Probolinggo," ujarnya pada wartawan di rumah duka, Minggu (3/8/2025).

Menurutnya, almarhum rencananya bakal diterbangkan ke Malang pada Senin, 4 Agustus 2025, esok pagi dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan Hercules. Lantas, jenazah almarhum bakal diantarkan menggunakan jalur darat dari Malang ke Probolinggo.

"Kegiatan besok pagi, rencana jenazah almarhum Marsma Fajar akan digeser ke Malang lewat Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 06.30 WIB menggunakan pesawat Hercules. Perjalanan ke Malang menempuh waktu 1 jam 45 menit. Harapan kita sebelum Dzuhur sudah bisa dimakamkan juga di sana," katanya.

Diharapkan, sebelum masuk waktu Dzuhur, jenazah almarhum sudah bisa dimakamkan di Probolinggo. Adapun di rumah duka, jajaran pejabat TNI pun sudah hadir melayat, khususnya dari Mabes TNI.

(Fetra Hariandja)