HOME NEWS NASIONAL

Menlu: Rakyat Palestina akan Selalu Diperjuangkan Pemerintah Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |19:03 WIB
Menlu: Rakyat Palestina akan Selalu Diperjuangkan Pemerintah Indonesia
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono/Foto: Instagram
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengikuti aksi bela Palestina. Ia menegaskan pemerintah Indonesia menginginkan rakyat Palestina turut merasakan kemerdekaan.

"Hari ini saya menyampaikan bangsa Indonesia ingin rakyat Palestina merasakan kemerdekaan seperti yang kita rasakan," kata Sugiono dikutip dalam akun resmi Instagram-nya, Minggu (3/8/2025).

Pemerintah Indonesia tidak pernah berhenti memperjuangkan rakyat Palestina. Hal ini terlihat dari konsistennya Indonesia untuk memperjuangkan rakyat Palestina.

"Maka dari itu, Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Rakyat Palestina akan selalu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia," tegas dia.

Segala bentuk kekerasan hingga kekejian yang terjadi di Gaza harus segera dihentikan. "Kekejaman, kekejian hingga membuat rakyat Gaza kelaparan adalah kengerian nyata yang harus dihentikan," tandas dia.

(Fetra Hariandja)

      
