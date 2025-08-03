Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Karhutla di Hambalang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |20:41 WIB
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Karhutla di Hambalang
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bahas karhutla/Foto: Setneg
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam ratas itu, Presiden membahas mengenai penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Dari kediaman pribadinya di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas melalui video conference bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Membahas sekaligus memonitor perkembangan terkini penanganan dan pencegahan kebakaran hutan yang mungkin terjadi di Indonesia," tulis Sekretariat Kabinet lewat akun resminya, Minggu (3/8/2025).

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup, beserta kementerian lain dan tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data, terjadi penurunan signifikan terkait luas kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2024, sejumlah 376.805 ha mengalami penurunan besar, yaitu tersisa menjadi 33,3% (yoy) atau total luas kebakaran hutan dan lahan seluas 8.955 ha per 1 Agustus 2025 ini.

Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. "Penegakan hukum juga terus dilakukan terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan," tulisnya.

Presiden Prabowo pun mengingatkan Tim Karhutla di pusat dan daerah tetap waspada, mengingat berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau masih akan terjadi sampai akhir bulan Agustus 2025.

(Fetra Hariandja)

      
