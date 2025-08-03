Suasana Duka Menyelimuti Rumah Almarhum Marsma Fajar Adriyanto di Probolinggo

Rumah duka di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo/Foto: Hana Purwadi-Okezone

PROBOLINGGO – Suasana sedih menyelimuti rumah duka almarhum Marsma Fajar Adriyanto, korban kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor. Rumah yang terletak di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, menjadi tempat berkumpul keluarga, tetangga, dan pihak terkait untuk memberikan penghormatan terakhir.

Keluarga almarhum menggelar tahlilan sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada sosok yang dikenal bijaksana ini. Dalam suasana haru, beberapa anggota dari Kodim 0820 Probolinggo turut hadir dan melakukan koordinasi terkait prosesi pemakaman.

Beberapa anggota keluarga almarhum yang berada di Jakarta juga melakukan komunikasi untuk memutuskan tahapan pemakaman.

"Almarhum adalah sosok yang bijaksana dan humble. Sehingga sangat dihormati dalam keluarga besar kami," ungkap Suharjono, paman almarhum, saat ditemui di rumah duka, Minggu (3/8/2025).

Menurut keluarga, keputusan untuk memakamkan Fajar Adriyanto di Probolinggo diambil mengingat ayahnya berasal dari kota ini. Proses pemakaman direncanakan akan dilaksanakan pada Senin pagi (4/8/2025) dengan upacara militer yang khidmat, berdekatan dengan makam almarhum ayahnya.