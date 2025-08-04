Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kekeringan Ancam 211 Hektare Sawah di Mandailing Natal, Debit Sungai Patabotung Menurun Drastis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |05:32 WIB
Kekeringan Ancam 211 Hektare Sawah di Mandailing Natal, Debit Sungai Patabotung Menurun Drastis
Bencana kekeringan (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadinya bencana kekeringan di Desa Tangga Bosi III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bencana kekeringan ini berdampak signifikan di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa kekeringan telah menyebabkan debit air Sungai Patabotung menurun secara drastis.

"Sungai Patabotung yang menjadi salah satu sumber air utama bagi irigasi di wilayah tersebut mengalami penurunan debit secara drastis," kata Abdul, Senin (4/8/2025).

Penurunan debit air sungai ini menyebabkan pengairan lahan pertanian terganggu. Akibatnya, sekitar 211 hektare lahan persawahan terancam mengalami kekeringan.

"Kondisi ini menyebabkan sekitar 211 hektare lahan persawahan mengalami kekeringan," ungkapnya.

 

