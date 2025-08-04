Pesawat yang Dikemudikan Marsma Fajar Hilang Kontak 11 Menit Setelah Lepas Landas

JAKARTA – Pesawat latih Microlight Fixedwing Quicksilver GT500 dengan nomor registrasi PK-S126 milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) jatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 3 Agustus 2025.

Kecelakaan tragis tersebut menewaskan mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma TNI Fajar Adrianto.

Kadispenau Marsma TNI, I Nyoman Suadnyana menjelaskan, bahwa pesawat lepas landas dari Landasan Udara Atang Sendjaja pada pukul 09.08 WIB. Namun, hanya berselang 11 menit kemudian, pesawat hilang kontak.

"Pukul 09.19 WIB, pesawat mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana," kata Suadnyana.

Dalam penerbangan tersebut, Marsma Fajar bertindak sebagai pilot, dan Roni sebagai co-pilot. Keduanya sempat dievakuasi, namun nyawa Marsma Fajar tidak tertolong.

"Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit," jelasnya.