INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Dimulai Hari Ini, Sasar 53 Juta Siswa di Seluruh Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |05:52 WIB
Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Dimulai Hari Ini, Sasar 53 Juta Siswa di Seluruh Indonesia
Ilustrasi anak sekolah periksa kesehatan di CKG (Foto: Ilustrasi AI)
JAKARTA – Pemerintah memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada hari ini, 4 Agustus 2025. Acara peluncuran dilakukan serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, dan pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.

"Kita akan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis untuk anak sekolah," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 53 juta peserta didik dari seluruh Indonesia mengikuti program CKG Sekolah. Program ini akan menjangkau 282.317 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah, pesantren, dan Sekolah Rakyat.

“Karena Sekolah Rakyat itu adalah sekolah berasrama, jadi kemarin kita mulainya duluan. Kita sudah melakukan Cek Kesehatan Gratis di 72 Sekolah Rakyat,” lanjut Budi.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil awal menunjukkan masalah gigi menjadi keluhan paling umum pada anak-anak, disusul gangguan mata dan anemia. Selain itu, CKG Sekolah juga mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa, mengingat selama ini deteksi dini terhadap gangguan mental anak masih minim.

“Di cek kesehatan gratis sekolah ini kita juga mulai memperkenalkan cek kesehatan jiwa. Karena selama ini kita tidak bisa mengidentifikasi jika ada masalah kejiwaan pada anak-anak,” jelasnya.

 

