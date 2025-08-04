Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 4 Agustus: Kelahiran Barack Obama hingga Wafatnya Mbah Surip

Awaludin , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |06:30 WIB
Peristiwa 4 Agustus: Kelahiran Barack Obama hingga Wafatnya Mbah Surip
Presiden Amerika ke 44 Barack Obama (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA – Beberapa peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 4 Agustus. Agar mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1914 - Perang Dunia I: Inggris menyatakan perang terhadap Jerman

Pada 4 Agustus 1914 saat Perang Dunia I, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sementara Amerika Serikat menyatakan netralitas negara tersebut.

Perang Dunia I (PDI) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu.

Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia dan Blok Sentral terpusat pada Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia namun saat Austria-Hongaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3175971//trump_dan_barack_obama-xL9r_large.jpg
Gagal Raih Nobel Perdamaian 2025, Trump Malah Serang Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/18/3157509//mantan_presiden_as_barack_obama-QcT1_large.jpg
Trump Ancam Tangkap Obama, Tuduh Terlibat Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156785//viral-Mhop_large.jpg
Peristiwa 21 Juli: Ratusan Ribu Tentara Belanda Invasi Indonesia Lewat Agresi Militer I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138481//peninggalan_kerajaan_mataram-ULwd_large.jpg
Alasan Sultan Mataram Serang Banten dengan Persetujuan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/337/3138110//peninggalaan_arca_agmohapasa_dikirim_kertanegara_dari_singasari_ke_kerajaan_melayu-IDbC_large.jpg
Kertanagara Raja Singasari Pernah Berkuasa di Daha, tapi Tamat Riwayatnya Diserang Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/337/3138101//ilustrasi_kerajaan-9my4_large.jpg
Letusan Gunung Kelud Nyaris Tewaskan Tunggul Ametung Penguasa Tumapel yang Arogan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement