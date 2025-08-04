Peristiwa 4 Agustus: Kelahiran Barack Obama hingga Wafatnya Mbah Surip

JAKARTA – Beberapa peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 4 Agustus. Agar mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1914 - Perang Dunia I: Inggris menyatakan perang terhadap Jerman

Pada 4 Agustus 1914 saat Perang Dunia I, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sementara Amerika Serikat menyatakan netralitas negara tersebut.

Perang Dunia I (PDI) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu.

Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia dan Blok Sentral terpusat pada Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia namun saat Austria-Hongaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang.