Pangeran Diponegoro dan Skandal Eropa di Keraton Jawa

PERILAKU para pejabat senior Belanda mengejutkan masyarakat Jawa, termasuk Pangeran Diponegoro. Bagaimana tidak, gaya hidup hedonis para pejabat tersebut disertai dengan hubungan tidak senonoh, seperti hubungan asmara dengan perempuan yang sama, yakni istri D’Abo, Anna Louisa, yang kemudian dinikahi oleh pejabat Nahuys van Burgst, Residen Belanda untuk Yogyakarta dan Surakarta.

Para pejabat Belanda ini konon juga menggoda, bahkan mengambil perempuan-perempuan dari kalangan bangsawan istana, termasuk ibu dari anak-anak ningrat Jawa. Pangeran Diponegoro menyoroti perilaku tak pantas para pejabat Belanda di Karesidenan Yogyakarta, yang dianggap sebagai hal lumrah di antara kalangan pejabat Eropa saat itu di Jawa Tengah.

Hal inilah yang disebut oleh Van Hogendorp, salah satu jenderal Belanda, sebagai penyebab kebencian dan rasa terhina yang mendalam di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan, salah satu kerabat Pangeran Diponegoro, seorang penghulu utama atau pejabat agama senior di Rembang, menyebut kebejatan moral para pejabat Belanda sebagai satu dari empat masalah utama yang harus diselesaikan. Ini sebagaimana dikutip dalam buku Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro 1785–1855 karya Peter Carey.

Permintaan untuk menyelesaikan masalah ini menjadi hal mutlak bagi masyarakat Jawa, termasuk bagi sang pangeran, sebelum Perang Jawa dapat berakhir. Beberapa insiden amoral yang terjadi di Keraton Yogyakarta pun turut menyulut kemarahan Diponegoro. Padahal, seharusnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak sampai terungkap ke luar, namun karena sudah kelewat batas, akhirnya memancing emosi.