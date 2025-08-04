Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenang Marsma Fajar, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Prajurit Kebanggaan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |06:18 WIB
Kenang Marsma Fajar, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Prajurit Kebanggaan!
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengenang sosok Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto, sebagai prajurit teladan yang berprestasi dan membanggakan.

"Beliau adalah penerbang tempur, penerbang F-16 kebanggaan kita semua," ujar Hadi kepada wartawan.

Hadi menilai Fajar sebagai perwira yang disiplin dan tekun. Dalam setiap interaksi, Fajar dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai senior-seniornya.

"Beliau selalu mau mendengarkan apabila senior memberikan arahan atau instruksi," ucap Hadi.

Tak hanya itu, Hadi juga mengenang Fajar sebagai pribadi yang komunikatif dan cepat tanggap. Ia menuturkan, setiap kali menghubungi Fajar lewat WhatsApp, balasan selalu datang dalam waktu singkat.

"Kami sangat kehilangan sosok yang komunikatif dan selalu ramah. Kalau saya kirim WA, tidak sampai satu menit pasti sudah dibalas," kenangnya.

 

