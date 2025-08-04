Soal Jabatan Sekjen PDI Perjuangan, Ganjar: Tunggu Waktunya

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP Ganjar Pranowo (foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, meyakini bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk sementara waktu masih merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi terkait pengisian posisi Sekjen PDI Perjuangan.

"Tunggu waktunya," ujar Ganjar saat dihubungi, Senin (4/8/2025).

Namun demikian, Ganjar memastikan bahwa Megawati tidak akan merangkap jabatan Sekjen hingga akhir periode kepengurusan.

"Yang jelas, tidak mungkin ketum merangkap sekjen secara permanen," tegas Ganjar.

Sebagai informasi, struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 telah rampung disusun. Dalam struktur sementara tersebut, Megawati menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus merangkap posisi Sekjen.