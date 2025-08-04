Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cek Kesehatan Gratis Serentak Dimulai, Mendikdasmen: Budaya Hidup Sehat Harus Dimulai dari Sekolah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |09:04 WIB
Cek Kesehatan Gratis Serentak Dimulai, Mendikdasmen: Budaya Hidup Sehat Harus Dimulai dari Sekolah
Mendikdasmen Abdul Muti mengunjungi SDN 2 Cideng Pagi tinjau program Cek Kesehatan Gratis (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengunjungi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, pada Senin (4/8/2025) dalam rangka meninjau pelaksanaan perdana program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah.

Peluncuran program CKG ini berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, dan pesantren di berbagai wilayah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.

Berdasarkan pantauan Okezone, Abdul Mu’ti disambut meriah oleh siswa-siswi yang sudah berbaris rapi di lapangan sekolah. Ia pun ikut melakukan senam bersama anak-anak dan bernyanyi riang dalam suasana penuh semangat.

Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menyempatkan diri berbincang santai dengan para siswa, menanyakan kegiatan belajar mereka dan aktivitas di luar sekolah. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah saat Abdul diberi lukisan hasil karya siswa sebagai cenderamata.

"Siapa yang bercita-cita jadi presiden?" tanya Abdul kepada anak-anak.

“Saya, Pak! Aku!” seru belasan siswa dengan antusias.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178645//mendikdasmen_abdul_muti-jLQ7_large.jpg
Mendikdasmen: Guru Hanya Distribusi, Bukan Cicipi MBG!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178623//mendikdasmen-4Jgk_large.jpg
Mendikdasmen Dorong Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/482/3178312//sakit_gigi-9Nb1_large.jpg
Hasil Deteksi Dini, Mayoritas Masyarakat Indonesia Alami Masalah Kesehatan Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178036//prabowo_subianto-XOIW_large.jpg
Prabowo: 43 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Sebagian Besar Sakit Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177438//pgn_rayakan_hari_pangan_dunia_2025_bersama_warga_pesisir_muara_gembong-2NCk_large.jpeg
PGN Rayakan Hari Pangan Dunia 2025 bersama Warga Pesisir Muara Gembong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174339//pemerintah-g6jq_large.jpg
Kemendikdasmen: TKA untuk Siswa Semakin Kuasai Skill Akademik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement