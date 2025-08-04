Cek Kesehatan Gratis Serentak Dimulai, Mendikdasmen: Budaya Hidup Sehat Harus Dimulai dari Sekolah

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengunjungi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, pada Senin (4/8/2025) dalam rangka meninjau pelaksanaan perdana program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah.

Peluncuran program CKG ini berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, dan pesantren di berbagai wilayah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.

Berdasarkan pantauan Okezone, Abdul Mu’ti disambut meriah oleh siswa-siswi yang sudah berbaris rapi di lapangan sekolah. Ia pun ikut melakukan senam bersama anak-anak dan bernyanyi riang dalam suasana penuh semangat.

Tak hanya itu, Mendikdasmen juga menyempatkan diri berbincang santai dengan para siswa, menanyakan kegiatan belajar mereka dan aktivitas di luar sekolah. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah saat Abdul diberi lukisan hasil karya siswa sebagai cenderamata.

"Siapa yang bercita-cita jadi presiden?" tanya Abdul kepada anak-anak.

“Saya, Pak! Aku!” seru belasan siswa dengan antusias.