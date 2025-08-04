Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenang Marsma Fajar, Kepala Bappisus: Beliau Pernah Halau Pesawat FA-18 Amerika

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |09:24 WIB
Kenang Marsma Fajar, Kepala Bappisus: Beliau Pernah Halau Pesawat FA-18 Amerika
Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, melayat ke rumah duka almarhum Marsma TNI Fajar Adriyanto, mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), di Kompleks TNI AU Triloka, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu 3 Agustus 2025.

Aris mengenang almarhum sebagai sosok luar biasa dan patriot sejati. Ia menyebut bahwa Fajar pernah berjasa besar dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia.

"Marsma Fajar Adriyanto ini teman seangkatan saya, kami sama-sama lulusan Akabri 1992. Beliau perwira yang hebat, seorang penerbang tempur F-16. Hari ini kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa. Kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 2003, beliau pernah menghalau pesawat tempur Amerika, FA-18 Hornet, di wilayah udara Semarang atau Bawean," kenangnya.

Menurut Aris, Fajar adalah sosok perwira berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki pribadi ceria. Ia mengaku sangat terkejut mendengar kabar duka tersebut.

"Beliau itu orangnya sangat disiplin, selalu gembira, suka tertawa. Kami semua kaget hari ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saya juga mohon, jika semasa hidup beliau pernah berbuat salah, mohon dimaafkan," ujarnya dengan haru.

 

Halaman:
1 2
      
