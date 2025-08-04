Untuk Ketiga Kali, Kejagung Panggil Riza Chalid Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak

, Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:29 WIB

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melayangkan surat panggilan kepada M. Riza Chalid, tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Pemanggilan ketiga ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (4/8/2025), setelah dua kali sebelumnya Riza mangkir dari pemeriksaan.

"Terjadwal hari ini (panggilan pemeriksaan Riza Chalid)," ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Senin (4/8/2025).

Namun hingga kini, Kejagung belum bisa memastikan kehadiran Riza dalam pemeriksaan tersebut.

"Belum ada info," tambahnya.