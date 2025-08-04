Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Untuk Ketiga Kali, Kejagung Panggil Riza Chalid Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:29 WIB
Untuk Ketiga Kali, Kejagung Panggil Riza Chalid Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melayangkan surat panggilan kepada M. Riza Chalid, tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. 

Pemanggilan ketiga ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (4/8/2025), setelah dua kali sebelumnya Riza mangkir dari pemeriksaan.

"Terjadwal hari ini (panggilan pemeriksaan Riza Chalid)," ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Senin (4/8/2025).

Namun hingga kini, Kejagung belum bisa memastikan kehadiran Riza dalam pemeriksaan tersebut.

"Belum ada info," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154//kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180399//dugaan_kasus_korupsi-yfvV_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180366//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-9ONX_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejari, Kejagung Tegaskan Tak Ada OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179907//kejagung-9Uub_large.jpg
Kejagung Geledah 5 Lokasi Terkait Kasus Limbah Sawit, Salah Satunya Rumah Pejabat Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179905//korupsi-htjn_large.jpg
Soal Pengembalian Sitaan Korupsi Rp13,2 Triliun, Jimly: Momentum Perbaikan Sistem Administrasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179627//kejagung-0Ukr_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Akui Kenal Anak Riza Chalid Kerry Adrianto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement