INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pacu Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan, Partai Perindo-Pemkab Halmahera Selatan Siap Bangun Kolaborasi

Dwinarto , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:48 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kunjungan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam dan jajaran di Jakarta, Jumat (1/8/2025. (Foto: Perindo).
JAKARTA - Partai Perindo dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjalin komitmen kolaboratif dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan investasi di kawasan timur Indonesia. 

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo dan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi langkah strategis dalam membuka ruang kerja sama lintas sektor tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi strategis Halmahera Selatan, terutama di sektor agromaritim dan pariwisata. Wilayah ini dinilai menyimpan kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal, dan membutuhkan perhatian lebih dari pusat, termasuk dari partai politik yang memiliki jejaring nasional.

“Potensi agromaritim, potensi pariwisata kita yang ada di sana, harus terus kita dorong. Karena itu, kami ingin membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan Partai Perindo, khususnya melalui anggota legislatifnya untuk bersama-sama memikirkan pembangunan Halmahera Selatan ke depan,” ujar Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba usai pertemuan di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Dia menambahkan, langkah ini diharapkan menjadi pintu komunikasi jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga membuka peluang investasi. “Kita berharap ada investasi-investasi potensial yang bisa dihadirkan ke Halmahera Selatan. Daerah kami butuh perhatian besar agar bisa berkembang,” katanya.

Bagi anggota DPRD Halmahera Selatan dari Partai Perindo atau dikenal sebagai Partai Kita, Tamrin Haji Hasim, pertemuan tersebut merupakan momen penting untuk menyatukan visi antara partai dan pemerintah daerah. Menurutnya, arah politik Partai Perindo di Halmahera Selatan sudah selaras dengan agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

“Pertemuan ini menjadi titik krusial bahwa ini adalah arahan bagi kami untuk mendukung pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan. Kami dari DPRD akan terus mengingatkan Bupati terkait beberapa poin penting yang dibicarakan hari ini," tutur dia yang turut hadir pada pertemuan itu.

 

