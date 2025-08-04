Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSP: Manfaatnya Sangat Besar, Repot kalau Orangtua Melarang Anak CKG

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:59 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto/Foto: Muhammad Refi Sandi-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini menyasar pelajar di seluruh Indonesia. Namun, muncul tantangan di lapangan sejumlah orangtua menolak anak-anaknya mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menyatakan pendekatan persuasif menjadi kunci untuk mengatasi penolakan tersebut.

“Kalau orangtua melarang, memang agak repot. Artinya mereka belum paham manfaatnya. Maka pendekatannya adalah memberi pemahaman dulu, jangan dipaksa. Ajak orangtuanya, jelaskan tujuan program ini. Saya yakin, kalau sudah paham, mereka akan mendukung karena kesehatan itu penting,” ujar Putranto saat meninjau pelaksanaan CKG di MIN 8 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

Putranto menegaskan bahwa keterlibatan orangtua sangat krusial dalam menyukseskan program ini.

“Orangtua punya andil besar untuk mendorong anaknya ikut pemeriksaan kesehatan. Dengan deteksi dini, kita bisa tahu lebih cepat jika ada masalah kesehatan pada anak,” tambahnya.

