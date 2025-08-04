Hadapi Ancaman Transnasional, Polri dan Kemenimipas Tingkatkan Kerja Sama

JAKARTA – Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara yang kian kompleks. Sinergitas ini mencakup penguatan kerja sama dalam bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Penandatanganan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Kapolri menjelaskan, kerja sama ini sangat penting di tengah dinamika global yang terus berubah. Berbagai bentuk transnational crime atau kejahatan lintas negara menjadi ancaman serius, mulai dari illegal fishing, penyelundupan senjata, narkoba, hingga kejahatan ekonomi yang berdampak luas pada stabilitas nasional.

“Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Kejahatan bisa terjadi bukan hanya di jalur-jalur ilegal, tapi juga lewat jalur resmi seperti pelabuhan dan bandara internasional,” ujarnya.

Indonesia memiliki 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, jalur-jalur tikus di perbatasan pun menjadi titik rawan yang perlu pengawasan ekstra.

"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan semua potensi ancaman bisa diantisipasi secara terkoordinasi, tentunya dengan memaksimalkan kekuatan dan kewenangan masing-masing institusi," papar Sigit.

Nota kesepahaman ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam bentuk koordinasi, pertukaran data, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan operasi bersama di lapangan.