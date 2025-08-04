Dasco Temui Megawati, Bawa Dua Pesan dari Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui dirinya membawa dua pesan penting saat bertemu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Dasco menyampaikan, bahwa pesan tersebut berasal dari dua sumber, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, serta dari Istana Kepresidenan.

“Pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai, saya sampaikan kepada Ibu Mega. Pertama adalah ucapan selamat kongres,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025).

Selain ucapan selamat, Dasco mengungkap bahwa Prabowo juga menitipkan pembahasan isu strategis, khususnya terkait Undang-Undang Pemilu.

“Dan (pesan) beberapa hal yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu,” tambahnya.