Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Temui Megawati, Bawa Dua Pesan dari Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |13:17 WIB
Dasco Temui Megawati, Bawa Dua Pesan dari Prabowo
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui dirinya membawa dua pesan penting saat bertemu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Dasco menyampaikan, bahwa pesan tersebut berasal dari dua sumber, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, serta dari Istana Kepresidenan.

“Pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai, saya sampaikan kepada Ibu Mega. Pertama adalah ucapan selamat kongres,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025).

Selain ucapan selamat, Dasco mengungkap bahwa Prabowo juga menitipkan pembahasan isu strategis, khususnya terkait Undang-Undang Pemilu.

“Dan (pesan) beberapa hal yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180799//megawati-S7Bg_large.jpg
Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Plus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180683//megawati-ivfH_large.jpg
Palestina Harus Merdeka Penuh, Tidak Ada Tawar-Menawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169685//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-7J1X_large.jpg
Beredar Kabar Prabowo Kirim Surat Pergantian Kapolri ke DPR, Begini Respons Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167486//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-ETnX_large.jpg
Mahasiswa Minta Pengunjuk Rasa Dibebaskan, Ini Tanggapan Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167480//wakil_ketua_dpr_sufmi_dasco-xM3i_large.jpg
Dasco ke Mahasiswa: Kami Minta Maaf Atas Kekurangan DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement