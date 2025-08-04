Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Akan Jalani Tes DNA di Bareskrim Terkait Kasus Lisa Mariana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |14:12 WIB
JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dijadwalkan menjalani pengambilan sampel darah untuk tes genetik atau DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8/2025) mendatang.

“Benar, Pak Ridwan Kamil, klien kami, telah menerima undangan atau panggilan dari Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan uji pengambilan sampel dalam rangka tes DNA,” ujar kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Muslim menjelaskan, tes tersebut akan melibatkan tiga pihak: Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan seorang anak berinisial CA, yang menjadi objek laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana.

Proses pengambilan sampel DNA tersebut juga akan diawasi langsung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“KPAI akan ikut mengawasi proses ini. Kenapa? Karena ini menyangkut tes DNA yang hasilnya harus independen, objektif, dan tidak menimbulkan keraguan dari semua pihak,” jelas Muslim.

 

Telusuri berita news lainnya
