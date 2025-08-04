Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Bendera One Piece, Legislator Mardani: Jangan Cepat Menghakimi, Ngaji Rasa Dulu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |14:52 WIB
Soal Bendera One Piece, Legislator Mardani: Jangan Cepat Menghakimi, Ngaji Rasa Dulu
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Mardani mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru menghakimi dan melihat fenomena ini dengan kacamata yang lebih dalam.

"Di era digital semua punya akses pada informasi. Makanya ojo kesusu (jangan terburu-buru) menyimpulkan. Jangan cepat menilai itu buruk," kata Mardani, Senin (4/8/2025).

Seperti diketahui, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, muncul fenomena di media sosial berupa pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda, di sejumlah rumah dan kendaraan.

Bendera bergambar tengkorak dan tulang bersilang itu dikibarkan sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi sosial dan politik yang ada.

Dalam sejarah dunia, simbol bendera ini sering digunakan sebagai peringatan akan bahaya atau ancaman. Dalam konteks One Piece, bendera tersebut merupakan lambang yang digunakan oleh kru bajak laut, termasuk pada kapal dan pakaian mereka.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
