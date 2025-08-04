Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan Elite TNI karena Isu Akan Digeledah, Kejagung Buka Suara!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:07 WIB
Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan Elite TNI karena Isu Akan Digeledah, Kejagung Buka Suara!
Ilustrasi Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan Elite TNI
A
A
A

JAKARTA- Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dijaga ketat pasukan elite TNI. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan, tak ada hal istimewa dari pengamanan yang dilakukan anggota TNI di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah. Dia membantah pengamanan dilakukan karena adanya isu penggeledahan.

"Kalau pengamanan kita kan sudah ada MoU dengan TNI, Panglima TNI ke Jaksa Agung, terus kita ada Perpres juga,” ujarnya pada wartawan, Senin (4/8/2025).

“Iya kebetulan kan Pak Febrie ini kan Jaksa Agung Muda yang khusus menangani perakara-perkada korupsi. Ya kan tahu kan, pasti pengaman, dari dahulu sudah ada dari TNI,"sambungnya.

Menurutnya, pengamanan terhadap Jaksa oleh TNI telah dilakukan sejak dahulu, terlebih adanya MoU antara jajaran Kejagung dengan TNI. Saat ini, Jampidsus Febrie pun melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, yang mana dia juga saat ini berada di kantornya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement