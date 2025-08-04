Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan Elite TNI karena Isu Akan Digeledah, Kejagung Buka Suara!

JAKARTA- Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dijaga ketat pasukan elite TNI. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan, tak ada hal istimewa dari pengamanan yang dilakukan anggota TNI di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah. Dia membantah pengamanan dilakukan karena adanya isu penggeledahan.

"Kalau pengamanan kita kan sudah ada MoU dengan TNI, Panglima TNI ke Jaksa Agung, terus kita ada Perpres juga,” ujarnya pada wartawan, Senin (4/8/2025).

“Iya kebetulan kan Pak Febrie ini kan Jaksa Agung Muda yang khusus menangani perakara-perkada korupsi. Ya kan tahu kan, pasti pengaman, dari dahulu sudah ada dari TNI,"sambungnya.

Menurutnya, pengamanan terhadap Jaksa oleh TNI telah dilakukan sejak dahulu, terlebih adanya MoU antara jajaran Kejagung dengan TNI. Saat ini, Jampidsus Febrie pun melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, yang mana dia juga saat ini berada di kantornya.