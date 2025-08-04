Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong Dapat Abolisi, Kejagung: Ini Bukan Pembebasan seperti di Putusan Pengadilan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:17 WIB
Tom Lembong Dapat Abolisi, Kejagung: Ini Bukan Pembebasan seperti di Putusan Pengadilan
Tom Lembong (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) RI, Anang Supriatna menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sebab, merupakan hal prerogatif presiden.

“Kami menghormati keputusan Presiden karena hal tersebut merupakan hak prerogatif konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, dan juga telah melalui mekanisme check and balance dengan mendapat persetujuan DPR. Saat ini, tinggal ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden (Keppres),” ujar Anang, Senin (4/8/2025).

Anang menyampaikan Kejagung telah menerima Keppres Nomor 18 Tahun 2025 tentang pemberian abolisi terhadap Tom Lembong pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa seluruh proses hukum serta akibat hukumnya terhadap Tom Lembong dihentikan.

“Perlu digarisbawahi, ini bukan pembebasan seperti dalam putusan pengadilan. Abolisi berarti proses hukum terhadap yang bersangkutan dihentikan secara administratif. Untuk tersangka lain dalam perkara yang sama, proses hukum tetap berjalan karena sifat abolisi ini personal, hanya berlaku untuk satu orang,” ujar Anang.

Ia menjelaskan, usulan abolisi terhadap Tom Lembong datang dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dalam pernyataannya ke publik.

“Usulan abolisi berasal dari Menteri Hukum. Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menerima usulan tersebut. Prosedurnya jelas dan memiliki dasar hukum konstitusional,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555/komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement