HOME NEWS NASIONAL

Respons Jenderal Tempur Kostrad soal Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan TNI Bersenjata Lengkap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:34 WIB
Respons Jenderal Tempur Kostrad soal Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Pasukan TNI Bersenjata Lengkap
Ilustrasi Pasukan TNI/ist
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menangapi soal polemik kediaman pribadi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah yang dijaga ketat Pasukan elite TNI.

Jenderal tempur Kostrad ini menegaskan, hal tersebut juga telah dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian pengamanan terhadap pejabat di Kejagung.

"Penempatan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk pengamanan terhadap pejabat Kejagung seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," kata Kristomei saat dihubungi, Senin (4/8/2025).

Dia mengungkapkan aturan yang dimaksud  yaitu peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan RI. Serta berdasarkan Nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung Nomor NK/6/IV/2023 yang masih berlaku.

Oleh karena itu, ditempatkannya prajurit TNI di rumah Febrie juga telah dilaksanakan sesuai prosedur. Pihaknya menegaskan bahwa prajurit yang berjaga tidak akan menghalangi proses penyelidikan yang tengah dilakukan Kejagung.

 

