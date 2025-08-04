Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Fitnah Terhadap JK, Kejagung: Silfester Matutina Segera Dieksekusi!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:47 WIB
Kasus Fitnah Terhadap JK, Kejagung: Silfester Matutina Segera Dieksekusi!
Kasus Fitnah Terhadap JK, Kejagung: Silfester Matutina Segera Dieksekusi!
A
A
A

JAKARTA - Kejari Jakarta Selatan akan segera mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina di kasus fitnah terhadap mantan Wapres RI, Jusuf Kalla alias JK.

"Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan, kalau dia gak datang ya silahkan saja, kita harus eksekusi," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, pada wartawan, Senin (4/8/2025).

Kasus itu kata dia, merupakan kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Pasalnya, kasus tersebut sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun dalam kasus tersebut, Silfester Matutina dilaporkan oleh keluarga Jusuf Kalla (JK) ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah.

Dia menuding, masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175046/cahyo-0PJT_large.jpg
Polri Cegah Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093842/agung_laksono-BkZ6_large.jpeg
Dipolisikan JK Terkait Munas PMI, Begini Respons Agung Laksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093735/jusuf_kalla-lqHV_large.jpg
Laporkan Agung Laksono ke Polisi, Jusuf Kalla: Pengkhianat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093693/pmi-HsP0_large.jpg
Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua PMI 2024-2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3073032/jk-K1if_large.jpg
Tak Setuju Anggaran Pendidikan Dipangkas, JK: Pemerintah Bisa Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3012060/pertemuan-pimpinan-mpr-dengan-jk-ini-poin-poin-yang-dibahas-SfLLEL1RKw.jpg
Pertemuan Pimpinan MPR dengan JK, Ini Poin-Poin yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement