HOME NEWS NASIONAL

Penjelasan Yusril soal Ongen Dapat Amnesti, Hina Jokowi-Nikita Mirzani Kini Diampuni Prabowo

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:48 WIB
Penjelasan Yusril soal Ongen Dapat Amnesti, Hina Jokowi-Nikita Mirzani Kini Diampuni Prabowo
Menko Kumham Imipas Yusril Izha Mahendra (Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan Yulianus Paonganan alias Ongen menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kasus yang menjerat Ongen berkaitan dengan politik.

"Memang itu kan tindak pidana terkait politik ya. Seperti kita ketahui, pidana seperti itu memang menjadi subjek amnesti dan abolisi," kata Yusril usai menghadiri Rakor Dukungan Manajemen Kemen Imipas di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Diketahui, Ongen terjerat Undang-Undang (UU) Pornografi dan ITE setelah mengunggah foto bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Nikita Mirzani dengan tagar #PapaDoyanLo* pada 13 Desember 2015 di media sosial. "Jadi Pak Ongen itu sudah divonis tetapi sekian lama tidak dieksekusi putusannya," ujarnya.

"Kalau presiden memberikan amnesti kepada yang bersangkutan, maka akibat dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Jadi, enggak akan ada eksekusi, enggak akan ada tuntutan baru, persoalannya menjadi selesai," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, mengungkapkan perkembangan program Presiden Prabowo terkait pemberian amnesti kepada para terpidana. Ia menyebut, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen data dukung dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

