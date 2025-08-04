Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejaksaan Segera Kembalikan Barang Pribadi Tom Lembong

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |17:34 WIB
Kejaksaan Segera Kembalikan Barang Pribadi Tom Lembong
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera memanggil mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Jaksa akan mengembalikan laptop hingga iPad yang sempat disita sebelumnya.

"Ya dikembalikan seperti biasa. Nanti dipanggil Saudara Lembong atau penasihat hukumnya. Dikasihkan barang itu dengan dibuatkan berita acara, tidak ada masalah," ujarnya kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Kejari Jakarta Pusat yang akan mengembalikan barang pribadi Tom, karena perkara Tom Lembong berada di bawah kewenangan Kejari Jakarta Pusat.

"Barang buktinya (laptop dan iPad), yang sifatnya pribadi segera dikembalikan. Kemarin yang penting orangnya dikeluarkan. Kalau tidak salah hari ini mungkin diberikan, segera," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Keputusan Presiden ini telah disetujui DPR RI.

Usulan pertimbangan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong termaktub dalam Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025. Sementara pemberian amnesti terhadap Hasto termuat dalam Surat Presiden Nomor R42/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025.
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178555/komisi_yudisial-MiuG_large.jpg
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178301/tom-yh6i_large.jpg
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162270/tom_lembong-Gd0c_large.jpg
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162257/tom_lembong-D1Wi_large.jpg
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162243/tom_lembong-Lb3F_large.jpg
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement