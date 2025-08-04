Beri Ruang Partisipasi Generasi Muda di Politik, Partai Perindo Gelar Political Development Program

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama generasi muda peserta magang bertajuk Political Development Program. (Foto: Partai Perindo).

JAKARTA - Partai Perindo menunjukkan dukungan penuh terhadap keterlibatan generasi muda dalam politik di Indonesia melalui kesempatan magang bertajuk Political Development Program (PDP). Aktivitas positif yang sedang berjalan ini berangkat dari pemahaman pentingnya melibatkan anak muda, dan mempersiapkan mereka menjadi generasi pemimpin yang inovatif, kritis dan memiliki integritas tinggi.

Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menyusun program magang PDP untuk menawarkan kesempatan yang sama kepada semua anak muda dalam mendapatkan pengalaman langsung di dunia politik, serta berkontribusi secara nyata terhadap pengembangan bangsa.

“Partai Perindo terbukti dan teruji memberikan ruang untuk anak muda, tidak hanya para peserta program magang PDP, bahkan di level pimpinan Ketua DPP, Waketum, Bendum, Sekjen, dan Ketum Perindo banyak diisi anak muda,” ujar Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Perindo, Juang Akbar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, dari batch 1 sampai batch 2, terdapat 1.000 total pendaftar, menandakan Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita sangat diminati oleh kalangan muda.

Adapun PDP batch 2 yang dimulai dari Mei 2025 hingga Agustus 2025 ini telah diisi oleh anak muda dari berbagai universitas di penjuru negeri. Sekarang, terdapat 20 posisi di berbagai bidang yang terisi oleh peserta PDP di level Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo.

Juang menambahkan, para peserta kini rutin melaksanakan kegiatan harian yang bersifat dinamis untuk memaksimalkan kesempatan belajar. Mereka tetap fokus dengan melakukan ragam pekerjaan sehingga masih sejalur dengan posisi dan bidang yang mereka emban.

Beberapa bidang yang diisi oleh peserta PDP antara lain, bidang Monitoring dan Evaluasi, Kaderisasi, Kesehatan Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan, Media, dan bidang-bidang lain yang diperhitungkan sesuai diisi oleh generasi muda.

Seperti diungkapkan Peserta PDP batch 2 di bidang Monitoring dan Evaluasi, Humam Thory. “Saya dan beberapa peserta PDP berkesempatan menjalin komunikasi dengan pihak terkait seperti anggota legislatif Partai Perindo di daerah, dan pengurus DPW untuk berdialog tentang situasi di wilayah,” ujarnya.