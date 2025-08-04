Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silfester Tak Gentar Dieksekusi Kejari Jaksel Terkait Kasus Fitnah JK: Gak Masalah!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:04 WIB
Silfester Tak Gentar Dieksekusi Kejari Jaksel Terkait Kasus Fitnah JK: Gak Masalah!
Silfester Matutina (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina terjerat kasus kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla (JK). Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna pun menyebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan akan segera mengeksekusi penahanannya.

Namun, pernyataan Anang tak membuat Silfester gentar. "Nggak ada masalah. Intinya kan saya sudah menjalankan proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana prosesnya," ujar Silfester di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).

Terkait rencana pemanggilan oleh Kejari Jakarta Selatan atas vonis 1,5 tahun dalam kasus tersebut, Silfester menyatakan akan mengaturnya terlebih dahulu. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan jika memang harus menjalani proses tersebut.

"Oh iya, nanti kita atur yang terbaik lah. Intinya itu, nggak ada masalah. Nanti kita atur dahulu," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menambahkan, hingga saat ini pihak Silfester belum menerima surat pemanggilan dari Kejari Jakarta Selatan terkait pelaksanaan eksekusi.

"Belum ada suratnya," singkat Ade.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178800/lisa_mariana-fiXl_large.jpg
Lisa Mariana Bakal Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178764/lisa_mariana-Otf7_large.jpg
Besok, Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Polri Sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177916/lisa_mariana-rNyJ_large.jpg
Ngaku Sakit, Lisa Mariana Absen Pemeriksaan di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177004/ahmad_dhani-p05D_large.jpg
Bikin Susah, Ahmad Dhani Dilaporkan Balik Lita Gading ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176805/silfester_matutina-m6p8_large.jpg
Komjak Minta Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176801/eks_menkumham-9BwU_large.jpg
Dibongkar Eks Menkumham, Silfester Matutina Ternyata Tak Pernah Minta Maaf ke JK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement