Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Ungkap Alasan Pria Ngamuk dan Teriak Bom di Pesawat Lion Air

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:21 WIB
Polisi Ungkap Alasan Pria Ngamuk dan Teriak Bom di Pesawat Lion Air
Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA – Polisi menetapkan pria berinisial H (41), penumpang yang mengamuk dan berteriak “bom” di pesawat Lion Air rute Jakarta-Kualanamu, sebagai tersangka. Polisi pun mengungkap alasan di balik aksi nekat tersebut.

“Tersangka menanyakan tentang keberadaan bagasi kepada salah satu kru. Kemudian ada komunikasi dan itulah yang membuat tersangka tersulut emosinya. Keluarlah kalimat dan ancaman yang banyak beredar di media sosial," kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Pelaku melakukan perjalanan dari Merauke menggunakan pesawat rute Makassar–Soekarno-Hatta, dengan tujuan akhir Kualanamu, Medan. Ia mengamuk dan melontarkan ucapan soal bom tersebut saat berada di Jakarta.

“Sejak berangkat dari Merauke, tersangka selalu menanyakan tentang bagasinya karena penerbangan ini connecting flight (penerbangan lanjutan). Pada saat di Jakarta, tersangka kembali menanyakan keberadaan bagasi kepada salah satu kru,” ujar dia.

Sebenarnya, tersangka tidak mengeluhkan keberangkatan yang ditunda (delay)—yang semula dijadwalkan pukul 17.35 WIB menjadi malam hari. Keluhan justru lebih terkait dengan bagasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/608/3149273/penumpang_saudi_airlines_yang_dapat_ancaman_bom_diberangkatkan_kembali_minggu_dini_hari-HwXu_large.jpg
Penumpang Saudi Airlines yang Dapat Ancaman Bom Diberangkatkan Kembali Minggu Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149245/saudi_airlines_kembali_diancam_bom_kodam_i_bukit_barisan_perketat_pengamanan_evakuasi_berlangsung_cepat-YApz_large.jpg
Saudi Airlines Kembali Diancam Bom, Kodam I/Bukit Barisan Perketat Pengamanan Evakuasi Berlangsung Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149218/ancaman_bom_saudi_airlines_muscat_surabaya_via_email-fRQt_large.jpg
Ancaman Bom Saudi Airlines Muscat-Surabaya Via Email
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148137/foto_foto_tni_bantu_evakuasi_penanganan_ancaman_bom_pesawat_saudi_airlines_sv5276-cwWl_large.jpg
Foto-Foto TNI Bantu Evakuasi Penanganan Ancaman Bom Pesawat Saudi Airlines SV5276
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148115/pesawat_saudi_airlines_dapat_ancaman_bom_proses_evakuasi_aman_dan_tertib-T7kv_large.jpg
Pesawat Saudi Airlines Dapat Ancaman Bom, Proses Evakuasi Aman dan Tertib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/18/2742946/5-fakta-pesawat-diancam-bom-100-kg-langsung-mendarat-dan-136-penumpang-langsung-dievakuasi-iewOISr79j.jpg
5 Fakta Pesawat Diancam Bom 100 Kg, Langsung Mendarat dan 136 Penumpang Langsung Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement