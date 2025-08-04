Heboh Isu Ahmad Muzani Gantikan Tito Jadi Mendagri, Begini Penjelasan Istana

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah soal isu Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menggantikan posisi Tito Karnavian.

Prasetyo meminta semua pihak agar tak membuat isu liar tersebut. Karena kata dia, isu tersebut tidak masuk logika secara umum.

"Jangan bikin isu. Gimana kan nggak masuk itu, secara logika umum kan ya, agak kurang ketemu juga kan," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Prasetyo melanjutkan, Ahmad Muzani saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI. Ia menilai kecil kemungkinan Muzani akan menjadi pembantu Presiden.

"Dia sekarang kan Ketua MPR. Ketua MPR masa kemudian menjadi menteri, kan agak kurang masuk itu," tutup Prasetyo.