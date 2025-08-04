Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Polisi di Kasus Ijazah Jokowi, Silfester-Peradi Bersatu Dicecar 30 Pertanyaan hingga Tandatangani Berkas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:46 WIB
Diperiksa Polisi di Kasus Ijazah Jokowi, Silfester-Peradi Bersatu Dicecar 30 Pertanyaan hingga Tandatangani Berkas
Silfester Matutina (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, bersama rombongan Peradi Bersatu telah menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025). Mereka dicecar 30 pertanyaan hingga diminta menandatangani sejumlah berkas.

"Hari ini pemeriksaan tambahan, ada 30 pertanyaan terkait dengan yang kami laporkan, yaitu Pasal 160 KUHP dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tentang penyebaran kebohongan," ujar Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan, usai diperiksa.

Menurutnya, pemeriksaan sebagai pelapor telah selesai. Ia berharap Roy Suryo Cs selaku terlapor dalam kasus ini segera dipanggil oleh pihak kepolisian. Namun, ia enggan merinci pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik.

"Ada dua alat bukti tambahan yang kami serahkan, yaitu rekaman konferensi pers di Mabes Polri dan satu lagi berupa podcast. Semua sudah disita oleh penyidik," jelasnya.

Senada, Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, juga menyatakan telah rampung diperiksa sebagai saksi. Ia mengungkapkan, penyidik menanyakan sejumlah hal dan meminta dirinya menandatangani beberapa dokumen.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181475/ijazah_jokowi-9Zk3_large.jpg
Ini Alasan Bonatua Gugat Lembaga Kearsipan Jakarta Terkait Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181471/bonatua_silalahi-FjJa_large.jpg
Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Gugat Lembaga Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873/ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179049/jokowi-VjqG_large.jpg
Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Miliknya ke Budi Arie Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179005/ijazah_palsu-RP2Y_large.jpg
Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU, Roy Suryo: Ada Keanehan dan 99,9% Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988/bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
