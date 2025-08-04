Dasco Tegaskan Keberadaan Bendera One Piece Bukan Masalah

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kreativitas dalam penggunaan bendera One Piece tidak menjadi masalah. Bermasalah ketika disalahgunakan untuk tujuan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Menurutnya, bendera tersebut secara visual disukai dan disenangi oleh banyak kalangan. Para wakil rakyat pun memandangnya sebagai bentuk kreativitas yang positif.

"Ya, sebenarnya kemarin kami menyampaikan benderanya itu tidak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi bentuk bendera yang ada," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyoroti adanya oknum atau sebagian pihak yang menggunakan simbol populer tersebut untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Menurutnya, hal itulah yang menjadi titik kekhawatiran utama.

Untuk menghindari kesalahpahaman, Dasco kembali menegaskan bahwa secara umum DPR tidak mempermasalahkan penggunaan maupun pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari ekspresi para penggemarnya.

Ia pun membedakan antara bentuk kreativitas penggemar dengan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Tetapi secara keseluruhan, kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kami tidak ada masalah," paparnya.

(Fetra Hariandja)