Jokowi Dukung Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto

JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai saat ini, Pak Jokowi kemarin telepon, beliau mendukung keputusan Pak Prabowo memberikan ampunan,” ujar Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, pada wartawan, Senin (4/8/2025).

“Amnesti dan abolisi, bukan hanya kepada Pak Hasto dan Pak Tom lembong, tapi ada juga masyarakat kita ada 1.178 orang," sambungnya.

Dijelaskannya, Jokowi mendukung langkah Presiden Prabowo dalam pemberian ampunan terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto karena Prabowo hendak merajut persaudaraan untuk bangsa Indonesia.

"Baik Pak Jokowi dan Mas Gibran (Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka) sangat mendukung 100 persen,"ujarnya.

"Jadi tidak ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berpisah, seolah-olah itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sampai saat ini, termasuk Mas Gibran sangat solid," sambungnya.