Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Imipas Akan Cabut Paspor Harun Masiku hingga Jurist Tan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |21:37 WIB
Menteri Imipas Akan Cabut Paspor Harun Masiku hingga Jurist Tan
Menteri Imipas Akan Cabut Paspor Harun Masiku hingga Jurist Tan
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah akan mencabut paspor buronan kasus e-KTP, Harun Masiku dan tersangka kasus Chromebook, Jurist Tan. Sebelumnya, pencabutan paspor telah dilakukan terhadap Riza Chalid.

Hal itu diutarakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (4/8/2025).

"Kalau memang perlu ya kita cabut juga, gak apa-apa, kalau ada permintaan kita cabut, kita cabut, gak ada masalah," kata Agus.

Kendati demikian, terhadap pencabutan paspor milik Jurist Tan belum ada permintaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku APH yang menangani.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan negara yang diduga menjadi lokasi keberadaan para tersangka. Namun, Agus menyatakan hanya bisa menunggu.

"Iya kan yurisdiksi negara beda, kita sudah minta bantuan, tapi kan kita tunggu follow up dari mereka. Kita kan gak bisa memaksakan juridiksi negaranya masing-masing," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171704//jurist_tan_staf_khusus_mendikbudristek_era_nadiem_makarim-Kz1C_large.jpg
Polri Klaim Sudah Tahu Keberadaan Jurist Tan, Red Notice Masih Diproses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170119//nadiem_makarim-4Rdv_large.jpg
Buru Anak Buah Nadiem Jurist Tan, Polri Ajukan Red Notice ke Interpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165875//jurist_tan-jUmS_large.jpg
Kejagung Ajukan Permohonan Red Notice Jurist Tan ke Interpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162534//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-5jAo_large.jpg
Jadi Buronan Kejagung, Paspor Jurist Tan Dicabut Imigrasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955//kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement