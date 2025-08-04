Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Tangkap Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah, Langsung Dijebloskan ke Tahanan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |22:15 WIB
Bareskrim Tangkap Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah, Langsung Dijebloskan ke Tahanan!
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Mantan CEO eFishery, Gibran Huzaifah, ditangkap Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penggelapan dana pada proses akuisisi perusahaan. Ia langsung ditahan sejak Kamis 31 Juli 2025 lalu.

"Iya, betul. Terhadap Gibran (Huzaifah) dilakukan penahanan sejak hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, Senin (4/8/2025).

Namun, Helfi tak merinci pasal apa yang dituduhkan terkait penahanan itu. Adapun eFishery merupakan perusahaan rintisan di Indonesia yang bergerak pada akuakultur. 

Perusahaan itu diduga memanipulasi laporan keuangannya. Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh whistleblower. Belakangan, Gibran selaku CEO eFishery juga turut dilaporkan. Nama Gibran terkait kasus ini muncul dalam beberapa laporan sejak 2024.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155323/penggeledahan-2tMh_large.jpg
Polisi Geledah Kantor Koperasi di Banten Terkait Dugaan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/519/3141264/tersangka_penggelapan-mTCA_large.jpg
Jan Hwa Diana Ditetapkan Tersangka Penggelapan 108 Ijazah Eks Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/338/3133097/penggelapan-vZmg_large.jpg
Ngaku Bos Perusahaan, Emak-Emak di Tangsel Sewa 5 Mobil Lalu Digadai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132158/penjara-j8ry_large.jpg
Gelapkan Uang, 3 Karyawati Cantik Rumah Makan Ditangkap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3121994/penggelapan-nkth_large.jpg
Eks Komisioner KPK: Pembebasan WN India Tak Sesuai Asta Cita Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement