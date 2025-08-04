Sadis, Pelajar SMK di Jakut Siram Air Keras ke Siswa Lain

JAKARTA - Kasus penyiraman air keras terhadap seorang pelajar SMA berinisial AP (17) di kawasan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (1/8/2025) mulai terungkap. Polisi menyatakan bahwa pelaku dan korban tidak saling mengenal.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, mengungkapkan bahwa para pelaku, yang juga masih berstatus pelajar SMK, berkeliling wilayah Koja bersama sekitar 10 orang rekan sekolahnya untuk mencari lawan tawuran.

“Sebelum terjadi penyiraman, kelompok dari SMK di Koja ini memang sengaja berkeliling sekitar 10 orang untuk mencari lawan tawuran,” ujar Erick kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Namun karena tidak menemukan lawan, kelompok pelajar tersebut secara acak menyerang AP, yang saat itu sedang berboncengan tiga dengan temannya.

“Karena tidak ketemu lawan, mereka papasan dengan korban. Spontan pelaku memepet kendaraan korban, membuat korban terjatuh, lalu langsung menyiramkan air keras,” jelasnya.