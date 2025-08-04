Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis, Pelajar SMK di Jakut Siram Air Keras ke Siswa Lain

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |13:07 WIB
Sadis, Pelajar SMK di Jakut Siram Air Keras ke Siswa Lain
Siswa disiram air keras (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penyiraman air keras terhadap seorang pelajar SMA berinisial AP (17) di kawasan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (1/8/2025) mulai terungkap. Polisi menyatakan bahwa pelaku dan korban tidak saling mengenal.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, mengungkapkan bahwa para pelaku, yang juga masih berstatus pelajar SMK, berkeliling wilayah Koja bersama sekitar 10 orang rekan sekolahnya untuk mencari lawan tawuran.

“Sebelum terjadi penyiraman, kelompok dari SMK di Koja ini memang sengaja berkeliling sekitar 10 orang untuk mencari lawan tawuran,” ujar Erick kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Namun karena tidak menemukan lawan, kelompok pelajar tersebut secara acak menyerang AP, yang saat itu sedang berboncengan tiga dengan temannya.

“Karena tidak ketemu lawan, mereka papasan dengan korban. Spontan pelaku memepet kendaraan korban, membuat korban terjatuh, lalu langsung menyiramkan air keras,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178204//air_keras-Y249_large.jpg
Tukang Parkir Warkop di Pulogebang Disiram Air Keras oleh OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143532//polisi_tangkap_penyiram_air_keras_ke_istri_siri_di_kemayoran_jakpus-0iKU_large.jpg
Polisi Tangkap Penyiram Air Keras ke Istri Siri di Kemayoran Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/338/3143383//cemburu_buta_pria_di_kemayoran_siram_air_keras_ke_istri_siri_dan_teman_prianya-jVGT_large.jpg
Cemburu Buta, Pria di Kemayoran Siram Air Keras ke Istri Siri dan Teman Prianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/525/3142888//penyiraman_air_keras_ibu_dan_anak_di_sukabumi_terungkap_pelakunya_pacar_virtual_korban-2NYL_large.jpg
Penyiraman Air Keras Ibu dan Anak di Sukabumi Terungkap, Pelakunya Pacar Virtual Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/338/3139619//kapolres_jakarta_utara_kombes_ahmad_fuady-9JKb_large.jpg
Raup Rp90 Juta per Bulan, Kelompok Parkir Liar di Jakut Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement