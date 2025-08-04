Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pantau Cek Kesehatan di Tangsel, Kepala PCO: Banyak Siswa Bermasalah Gizi

Hambali , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |13:39 WIB
Pantau Cek Kesehatan di Tangsel, Kepala PCO: Banyak Siswa Bermasalah Gizi
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi (foto: Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional untuk mendeteksi dini masalah kesehatan di kalangan pelajar. Dalam kunjungannya, Hasan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi dan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie.

“Hari ini pemerintah jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA dan sederajat. Diharapkan bisa mengcover 53 juta penerima manfaat,” ujarnya di lokasi.

Hasan memantau langsung proses pemeriksaan kebugaran dan kondisi kesehatan siswa di lapangan dan ruang kelas yang dijadikan pos pemeriksaan. Di sana, siswa menjalani pengecekan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kesehatan mata, telinga, dan gigi.

 

